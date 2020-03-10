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يوفنتوس يحاول تحصين نجم الفريق من أعين باريس سان جيرمان

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:48 ص
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يوفنتوس
يوفنتوس
حسام مجدي
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أظهر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رغبة كبيرة في التعاقد مع أحد نجوم نادي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

باريس سان جيرمان يستهدف ضم ديبالا

وأكدت صحيفة "سبورت ميدياسيت" الإيطالية أن نادي باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا نجم نادي يوفنتوس الإيطالي في الصيف القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي باريس سان جيرمان يحلم بضم ديبالا في الصيف ليكون بديل نيمار في الفريق في حالة رحيله بالفعل.

موقف يوفنتوس من رحيل ديبالا

و كشفت الصحيفة أن نادي يوفنتوس يرغب في تجديد عقد باولو ديبالا مع الفريق الفترة القادمة وعدم التفريط فيه نظرا لحاجة الفريق له.

وذكرت الصحيفة أن رغبة يوفنتوس في بقاء ديبالا في الفريق جاءت بناءا على طلب من ماوريسيو ساري مدرب الفريق.

مشاركات باولو ديبالا مع نادي يوفنتوس هذا الموسم

وقد شارك باولو ديبالا في ٣٥ مباراة حتى الآن مع نادي يوفنتوس خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم ١٣ هدف وصنع ٤ أهداف آخرين.

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