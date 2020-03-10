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عاجل .. الزمالك يكشف تطورات جديدة بشأن عقوبات السوبر

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:26 ص
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السوبر المصري
السوبر المصري
هيثم موسى
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كشف مسئولي نادي الزمالك عن تطورات جديدة في  أزمة السوبر المصري الشهيرة، أما الغريم التقليدي النادي الأهلي والتي  تسببت في أحداث مثيرة للجدل، بسبب العقوبات التي تعرض لها الفريقين.

وكانت  لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى لكرة القدم  قررت  عدة عقوبات صارمه تجاه لاعبي الفريقين منها إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك الشاب حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه .

و وإيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، كما تم إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

ويسعى مجلس القلعة البيضاء، إلى  تخفيض العقوبات التي وقعت على لاعبيه بعد أحداث السوبر المصري أمام الأهلي، في اللقاء الذي استضافه ستاد محمد بن زايد بالإمارات.

وأكد  أحمد زاهر إداري الأبيض  في تصريحات لقناة الزمالك أن فريقه قدم تظلما رسميا على عقوبات السوبر لأنها عقوبات مغلظة يتنمى تخفيفها.

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