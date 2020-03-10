بعد انتهاء أزمة المنشطات .. المولد يعود للاتحاد

يصل فهد المولد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، إلى جدة قادمًا من دبي، خلال الساعات القادمة تمهيدًا لانخراطه في التدريبات.

ومن المتوقع أن يتم وضع فهد المولد في الحجر الصحي فور وصوله لمدينة جده وذلك للتأكد من سلامته من مرض كورونا.

يذكر أن فهد المولد صاحب الـ25 عام، يغيب عن الملاعب منذ شهر مايو من عام 2019، بعد قرار إيقافه لمدة عام كامل، بتهمة تناول المنشطات.

المولد تم أخذ منه عينة في لقاء فريقه الاتحاد الموسم الماضي أمام النصر، وجاءت النتيجة إيجابية.