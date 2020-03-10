Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد انتهاء أزمة المنشطات .. المولد يعود للاتحاد

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:58 ص
Advertisements
فهد المولد
فهد المولد
أمل الحلفاوي
Advertisements

يصل فهد المولد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، إلى جدة قادمًا من دبي، خلال الساعات القادمة تمهيدًا لانخراطه في التدريبات.

ومن المتوقع أن يتم وضع فهد المولد في الحجر الصحي فور وصوله لمدينة جده وذلك للتأكد من سلامته من مرض كورونا.

يذكر أن فهد المولد صاحب الـ25 عام، يغيب عن الملاعب منذ شهر مايو من عام 2019، بعد قرار إيقافه لمدة عام كامل، بتهمة تناول المنشطات.

المولد تم أخذ منه عينة في لقاء فريقه الاتحاد الموسم الماضي أمام النصر، وجاءت النتيجة إيجابية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مدرب الاتحاد ما هي عقوبة فهد المولد قناة العربية مباشر فهد المولد عقوبة فهد المولد رئيس نادي الاتحاد توقيف فهد المولد المولد المنشطات وفهد المولد العربيه مباشر الان العربية السعودية الدوري السعودي الاتحاد اخبار فهد المولد اخبار الاتحاد اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يستقر على رحيل أسطورة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

سبب انفجار أبوجبل في البكاء على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أمريكا تعلن بدء اختبار لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: تحديد أول الراحلين.. ضربة موجعة قبل موقعة نابولي

منذ حوالي 7 ساعات

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ يوم

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

منذ حوالي 11 ساعة

فيديو يوضح حقيقة تعرض مصر للإعصار الخميس المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. توتنهام يعلن غياب نجم الفريق عن مباراة لايبزيج

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس عضو بمجلس النواب لتقاضيه رشوة

منذ حوالي 9 ساعات

وزير الري يكشف مفاجأة عن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يقلب الطاولة على نجم الأهلي.. وقرار جديد يبقي على ثنائي "الخبرة"

منذ حوالي 10 ساعة

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

تصريح جديد من مجلس الوزراء بشأن تأجيل الدراسة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

اكتشاف عينة منشطات إيجابية للاعب "الاتحاد" فهد المولد أمام "النصر"

جماهير الهلال تدعم فهد المولد في ملعب الجوهرة

الضحية الثانية.. إيقاف حارس القادسية بسبب المنشطات

لاعب أهلي جدة على رادار الاتحاد

رسميًا.. إيقاف فهد المولد لمدة عام بسبب المنشطات

"لجنة المنشطات" توقف فهد المولد لمدة عام

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:27 ص

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

تصريح جديد من مجلس الوزراء بشأن تأجيل الدراسة

04:07 ص

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

07:19 م

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

08:14 ص

عاجل.. أمريكا تعلن بدء اختبار لقاح فيروس كورونا

12:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status