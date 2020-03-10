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ليفربول يتصدر سباق التعاقد مع نجم لايبزج

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:54 ص
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لايبزج
لايبزج
عبد القادر عرابي
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أفادت تقارير صحفية ألمانية اليوم، أن نادي ليفربول الإنجليزي أصبح قريباً من ضم المهاجم الألماني الدولي تيمو فيرنر، نجم نادي لايبزج، في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

ووفقاً لما ورد عن صحيفة بيلد الألمانية، فإن الريدز قريب من هزيمة ريال مدريد وبرشلونة، والمهتمان بخدمات فيرنر.

وأضافت الصحيفة الواسعة الإنتشار في ألمانيا، أن إدارة الريدز تتجه لإبقاء اللاعب معاراً في لايبزج خلال الموسم المقبل 2020/2021، على غرار لاعب الفريق الحالي نابي كيتا.

ويبدو فيرنر خياراً مثالياً لتدعيم هجوم قطبي الليجا، حيث يسعى برشلونة للتعاقد مع مهاجم يقود هجوم الفريق خلفاً للويس سواريز.

وعلى الجانب الآخر، يريد النادي الملكي ضم فيرنر، لخلافة كريم بنزيما في هجوم النادي الملكي.

وتألق فيرنر هذا الموسم رفقة النادي الألماني الشرقي، حيث سجل 28 هدفاً وقدم 11 تمريرة حاسمة، خلال 35 مباراة خاضها بقميص الفريق في عموم البطولات.

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