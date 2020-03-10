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موعد مباراة فالنسيا واتلانتا في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:22 ص
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فالنسيا واتلانتا
فالنسيا واتلانتا
ريهام عبد المحسن
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يترقب عشاق الكرة العالمية تحديداً الأوروبية يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2020 لمتابعة مباراة العودة بين فالنسيا واتلانتا في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.

* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة فالنسيا واتلانتا في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر والحادية عشر مساءًً بتوقيت المملكة العربية السعودية والثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات Bein Sport HD

كورة اون لاين مشاهدة مباراة فالنسيا واتلانتا بث مباشر، حيث يسعى فالنسيا للفوز بثلاثة أهداف نظيفة أو بأي نتيجة أخرى حتى يكون الفارق فيها لصالحه بأربعة أهداف على الأقل حتى يتمكن من التأهل إلى دور الثمانية في البطولة الأوروبية وذلك بعد فوز أتالانتا في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف.

* * التشكيل المتوقع :

- من المتوقع أن يكون تشكيل أتالانتا كالتالي :-

حراسة المرمى : جولوني.

خط الدفاع :تولوي - بالومينو - ديمسيتي.

خط الوسط : هاتيبور - رون - فريلير - جوسينس.

خط الهجوم : جوميز - إيليشيتش - زاباتا.

- أما فالنسيا فمن المتوقع أن يكون تشكيله كالتالي :-

حراسة المرمى : سانشيز.

خط الدفاع :واس - باوليستا - منجالا - جايا.

خط الوسط : توريس - بارييخو - كوندوبيا - سولير.

خط الهجوم : جويديس - جوميز

* القنوات الناقلة والبث المباشر :

البث مباشر مباراة فالنسيا ضد أتلانتا اليوم في دوري أبطال أوروبا، حيث تُذاع المباراة في العاشرة مساءً في اليوم الثلاثاء عبر شبكة قنوات Bein Sport HD باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية للمباراة، حيث تُذاع مباراة أتلانتا ضد فالنسيا على الهواء مباشرة وحصرياً على قنوات Bein Sport HD

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