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أهلي جدة يفتقد خدمات المقهوي 3 أسابيع

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 04:57 ص
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أهلي جدة
أهلي جدة
أمل الحلفاوي
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يفتقد فريق أهلي جدة الأول لكرة القدم، خدمات حسين المقهوي لمدة 3 أسابيع بشكل مبدئي، وذلك بسبب الإصابة التي لحقت به على مستوى الركبة.

وقد أصيب حسين المقهوي لاعب خط وسط أهلي جدة في الركبة نتج عنها تورم مكان الإصابة وظهرت بعض المضاعفات، وهذا ما جعل الجهاز الطبي يقرر منح اللاعب راحة لمدة ثلاثة أسابيع.

وجاء ذلك القرار لحين زوال التورم نهائيًا، ليجري بعد ذلك فحوصات طبية لتحديد نوعية الإصابة في الركبة ومدة غيابه عن الملاعب.

جدير بالذكر أنه كان قد تأكد أيضًا غياب محمد العويس حارس مرمى الفريق لمدة أسبوعين وذلك بعد تعرضه لكسر في إصبع اليد.

ويلاقي أهلي جدة منافسه التعاون ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين، يوم 11 مارس الجاري.

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