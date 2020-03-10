نبأ سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

تقلى نادي برشلونة الإسباني ومدربه كيكي سيتين خبراً ساراً اليوم، قبل مواجهة الفريق الهامة ضد نابولي الإيطالي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقاً لما ورد عن صحيفة سبورت المقربة من النادي الكتالوني، فإن فرص لحاق نجم الوسط البرازيلي أرثر ميلو باللقاء إزدادت أكثر من أي وقت مضى.

وذكر طبيب الفريق الكتالوني "رامون كوجات" أن ميلو بدأ في التخلص من آلام الكاحل التي لازمته خلال الفترة الماضية، وكانت سبباً في ابتعاده عن مباراة ريال مدريد الماضية ضد ريال سوسيداد في الليجا، والتي فاز بها برشلونة بهدف دون رد.

واشتكي ارثر من آلام في كاحله عقب لقاء الكلاسيكو ضد ريال مدريد، إلا أن اللاعب أصبح في طريقه للتعافي.

ويعاني خط وسط برشلونة من أزمة حقيقة خلال مباراة نابولي، حيث سيغيب الثنائي سيرجيو بوسكيتس وأرتورو فيدال عن اللقاء بداعي الإيقاف.

وسيعتمد سيتين على الثلاثي المتبقي أمامه، والذي يتمثل في فرانكي دي يونج وإيفان راكيتيتش، بالإضافة لأرثر.

وانتهت مواجهة الذهاب على ملعب سان باولو بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.