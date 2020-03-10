ديانا حداد: أعجبت بأغنية "بنت الجيران"

قالت الفنانة ديانا حداد، إنها أعجبت بأغنية "بنت الجيران" لعمر كمال وحسن شاكوش، دون أن تعرف أصحابها.





وأضافت حداد خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة" على قناة dmc": "الفيصل في الحكم على الأغنية هو الكلام الجميل، سواء كانت من نوعية "المهرجانات" أو أي نوع آخر، ولست ضد أغاني المهرجانات، أذواق الناس تتعدد، فمنهم من يحب الدراما، ومن يحب الطرب، أو الشعبي، أو الأغاني الراقصة.





ولفتت إلى أن ألبوم " يامايا" صادف ظروف حزينة بالنسبة لها، وهي وفاة والدتها ،لافتة إلى أنها كان لديها حفلًا تزامن مع نفس توقيت الوفاة ولم تستطع إلغاء الحفل، معقبة: "كان قلبي محروقًا.. ورغم الظروف الصعبة التي ظهر فيها هذا الألبوم، حقق نجاحا كبيرا خاصة في مصر".