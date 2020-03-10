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"الجميلة المبهرة الرائعة".. هكذا غازل أسر ياسين "يسرا" في عيد ميلادها

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 04:54 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشر الفنان آسر ياسين، صورة جديدة له عبر خاصية الأستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقد ظهر "ياسين" في هذه الصورة برفقة الفنانة يسرا، أثناء احتفاله بعيد ميلادها قائلًا: "عيد ميلاد الملكة يسرا، الجميلة، المبهرة، الرائعة".

يذكر أن أول انطلاقة لآسر ياسين في المجال الفني عام 2007 من خلال مشاركته في مسلسل "عمارة يعقوبيان".

وشارك "ياسين" في العديد من الأعمال الفنية منها ملح الأرض، العهد، عرض خاص، قلب حبيبة، لحظات حرجة، عمارة يعقوبيان، العهد، رسائل البحر، بيبو وبشير، حليم، جنينة الأسماك.


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