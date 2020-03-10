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حكم محلي لإدارة مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي للمحترفين

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 04:23 ص
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أمل الحلفاوي
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تتجه لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم للاستعانة بحكم محلي لإدارة ديربي النصر والهلال ضمن منافسات دوري المحترفين.

لقاء الديربي بين الهلال والنصر سوف يقام بدون جمهور حسب القرار الصادر من لجنة المسابقات للحد من مخاطر فيروس كورونا.

ويقام اللقاء الذي يجمع بين الهلال والنصر يوم الجمعة الموافق 20 من شهر مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين.

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