ديانا حداد تكشف عن أفضل أكلاتها المصرية (فيديو)

قالت الفنانة ديانا حداد، إن مصر لها نكهة خاصة ومختلفة، لافتة إلى أن أجواء مصر ليلًا غير موجودة في أي دولة عربية.





وأضافت "حداد" خلال لقائها مع برنامج "صاحبة السعادة " الذي يعرض على قناة "دي إم سي"، الاثنين أنها تحب "الفطير المشلتت" و"الكشري".





وتابعت حداد: "سأغني باللغة التركية قريبا، وهناك "دويتو" مع مطرب أمريكي قيد التحضير، ولكنه يطلب أجرا مرتفعا للغاية".





وأكملت: "أغنية "ماس ولولي" كانت ستغنيها بمفردها في البداية، ولكن بعد استماعها للتوزيع قررت مشاركة الشاب خالد لأنها توزيع الراي الجزائري والأغنية حققت نجاحا كبيرا".