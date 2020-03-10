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ديانا حداد تكشف عن أفضل أكلاتها المصرية (فيديو)
الثلاثاء 10/مارس/2020 - 04:36 ص
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مروة عبدالعزيز
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قالت الفنانة ديانا حداد، إن مصر لها نكهة خاصة ومختلفة، لافتة إلى أن أجواء مصر ليلًا غير موجودة في أي دولة عربية.
وأضافت "حداد" خلال لقائها مع برنامج "صاحبة السعادة " الذي يعرض على قناة "دي إم سي"، الاثنين أنها تحب "الفطير المشلتت" و"الكشري".
وتابعت حداد: "سأغني باللغة التركية قريبا، وهناك "دويتو" مع مطرب أمريكي قيد التحضير، ولكنه يطلب أجرا مرتفعا للغاية".
وأكملت: "أغنية "ماس ولولي" كانت ستغنيها بمفردها في البداية، ولكن بعد استماعها للتوزيع قررت مشاركة الشاب خالد لأنها توزيع الراي الجزائري والأغنية حققت نجاحا كبيرا".
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