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موعد مباراة توتنهام ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 04:15 ص
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توتنهام ولايبزيج
توتنهام ولايبزيج
ريهام عبد المحسن
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يترقب عشاق الكرة العالمية تحديداً الأوروبية يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2020 لمتابعة مباراة العودة بين توتنهام ولايبزيج في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.

*موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة توتنهام ولايبزيج في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر والحادية عشر مساءًً بتوقيت المملكة العربية السعودية والثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات Bein Sport HD

كورة اون لاين مشاهدة مباراة توتنهام ولايبزيج بث مباشر، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز لايبزيج الألماني بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب توتنهام هوتسبير ويسعي توتنهام الإنجليزي إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى دور الثمانية ومواصلة مشواره كما حدث في الموسم الماضي بعد أن وصل للمباراة النهائية وخسر المباراة النهائية على حساب مواطنه ليفربول بينما يطمح لايبزيج في تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور ربع النهائي واستغلال نتيجة مباراة الذهاب.

* التشكيل المتوقع :

- من المتوقع أن يكون تشكيل توتنهام كالتالي:-

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: بن دافيز – دافينسون سانشيز – توبي الديرفيريلد – سيرج اورييه.

خط الوسط: جيوفاني لو سيلسو – هاري وينكس – ديلي ألي.

خط الهجوم: ستيفن بيرجوين – لوكاس مورا – يورينتي.

* القنوات الناقلة والبث المباشر :

البث مباشر مباراة توتنهام ضد لايبزيج اليوم في دوري أبطال أوروبا، حيث تُذاع المباراة في العاشرة مساءً في اليوم الثلاثاء عبر شبكة قنوات Bein Sport HD باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية للمباراة، حيث تُذاع مباراة لايبزيج ضد توتنهام على الهواء مباشرة وحصرياً على قنوات Bein Sport HD

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