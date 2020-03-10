السقا يوجه رسالة بلسان المصريين للشاب الآسيوى ضحية التنمر بسبب كورونا





عبر الفنان أحمد السقا، عن استيائه الشديد إزاء فيديو التنمر الذي تعرض لها شاب آسيوي، بسبب فيروس كورونا، قائلًا: "دي مش أخلاقنا يا مصريين".





ووجه رسالة للشاب الآسيوي عبر حسابه بموقع الصور الشهير "إنستجرام" قائلًا له: "حقك علينا".. يا ريت كل واحد يقف جنب واحد زي ده".





وأـكد: "لا للتنمر ولا للعنصرية.. إحنا أكبر وأجدع من كدة بكثير حقك علينا ويا ريت اللي يعرف يوصل للرجل ده يتواصل معايا".



