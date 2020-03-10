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السقا يوجه رسالة بلسان المصريين للشاب الآسيوى ضحية التنمر بسبب كورونا
الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:33 ص
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عبر الفنان أحمد السقا، عن استيائه الشديد إزاء فيديو التنمر الذي تعرض لها شاب آسيوي، بسبب فيروس كورونا، قائلًا: "دي مش أخلاقنا يا مصريين".
ووجه رسالة للشاب الآسيوي عبر حسابه بموقع الصور الشهير "إنستجرام" قائلًا له: "حقك علينا".. يا ريت كل واحد يقف جنب واحد زي ده".
وأـكد: "لا للتنمر ولا للعنصرية.. إحنا أكبر وأجدع من كدة بكثير حقك علينا ويا ريت اللي يعرف يوصل للرجل ده يتواصل معايا".
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