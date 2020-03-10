وزير الري يكشف عن كارثة يسببها سد النهضة (فيديو)

قال محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن هناك أغراض أخري لسد النهضة غير التنمية.





وأضاف "عبدالعاطي" خلال لقائه ببرنامج "الحكاية"، الذي يعرض على فضائية "mbc مصر"، مساء الاثنين، أنه الأسبوع الماضي حدث فيضان وأغرق جنوب السودان قائلا:" هل سأل أحد لماذا حدث ذلك؟ الموضوع إن الماء زاد في بحيرة فيكتوريا عن احتياجات الكهرباء وتخلصوا منها فأغرقت جنوب السودان.



