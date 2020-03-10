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أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:27 ص
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أجاي
أجاي
هيثم موسى
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تحدث النيجري جونيور أجايي، مهاجم النادي الأهلي وأحد الركائز الأساسية لقوة المارد الأحمر،  مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ستكون صعبة.

ووجه أجاي رسالة خاصة إلى جماهير الأهلي خلال قناة النادي الأحمر قائلا:"أقدر جماهير الأهلي وسعيد بحبهم لي وأسعى لتقديم أقصى مجهود لي في المباريات".

وأشار النيجيري أن مباراة الذهاب أمام صن داونز سهلت من المارد الأحمر نحو التأهل إلى الدوري المقبل، حيث منحتهم الثقة قبل خوض لقاء الإياب  في بريتوريا".

وعن مواجهة الوداد في دوري أبطال إفريقيا قال: "مباراة الوداد صعبة ونحن مستعدين وسنكون فخرا لجماهيرنا بعد تحقيق الفوز ونيل اللقب".

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