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الفحوصات الطبية تحدد مدة غياب محمد السهلاوي

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:18 ص
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محمد السهلاوي لاعب التعاون
محمد السهلاوي لاعب التعاون
أمل الحلفاوي
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كشف نادي التعاون السعودي عن مدة غياب لاعب فريقه الأول لكرة القدم، محمد السهلاوي، بعد إجراء الفحوصات الطبية.

 

وقد بينت الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها اللاعب محمد السهلاوي عن وجود تمزق في وتر عضلة الفخذ الخلفية، ويحتاج معه لفترة علاج من 6 إلى 8 أسابيع.

 

وكان السهلاوي قد غادر أرضية الملعب في مباراة فريقه أمام الهلال، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري السعودي للمحترفين، والتي انتهت بفوز الأزرق بهدف نظيف، متأثرًا بإصابته.

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