Advertisements
Advertisements
Advertisements

هل يهدي مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي لليفربول ؟

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:11 ص
Advertisements
ليفربول والسيتي
ليفربول والسيتي
ريهام عبد المحسن
Advertisements

 كشفت وسائل إعلام عالمية أن ليفربول الإنجليزي سيتمكن من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل خوضه مباراته المقبلة في الدوري في سيناريو صعب لكنه ممكن الحدوث وتحديدًا سيكون بهدية خاصة من مانشستر سيتي.

وأفادت وسائل الإعلام أن ليفربول بحتاج للفوز في المواجهتين المقبلتين أمام كلا من إيفرتون وكريستال بالاس من أجل ضمان الفوز بلقب الدوري رسميًا لكنه لن يحتاج لذلك في حال وقوع سيناريو معين.

وذكرت وسائل الإعلام أنه بعد خسارة مانشستر سيتي على بد غريمه مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين أصبح الفارق بين المان سيتي وليفربول 25 نقطة مع خوض السيتيزنز مباراة مؤجلة مساء الأربعاء المقبل أمام آرسنال.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن ليفربول سيتوج بلقب الدوري قبل انطلاق صافرة مباراته أمام إيفرتون مساء الاثنين 16 مارس في حال هزيمة مانشستر سيتي في مباراتيه المقبلتين أمام كلا من آرسنال في 11 مارس الحالي وبيرنلي في 14 مارس الجاري.

وأوضحت وسائل الإعلام أنه في حال حدوث هذا السيناريو المستبعد فإن ليفربول سيتوج بالدوري للمرة الأولى منذ 30 عامًا قبل خوض مباراة الديربي أمام إيفرتون مساء الإثنين 16 مارس الجاري.

ونوهت وسائل الإعلام أنه في حال فوز مانشستر سيتي في مبارتيه أمام كلا من آرسنال وبيرنلي فسيتوجب على ليفربول الفوز على إيفرتون وكريستال بالاس قبل خوض مواجهته أمام مانشستر سيتي في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موعد مباراه ليفربول القادمه ملخص ليفربول ومانشستر سيتي محمد صلاح مباراة ليفربول اليوم مانشستر يونايتد مانشستر سيتي مان سيتي ليفربول ومانشستر سيتي ليفربول مانشستر سيتي ليفربول ضد مانشستر سيتي ليفربول اليوم ليفربول كرة القدم الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

عاجل.. أمريكا تعلن بدء اختبار لقاح فيروس كورونا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

فايلر يستقر على رحيل أسطورة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

فايلر يقلب الطاولة على نجم الأهلي.. وقرار جديد يبقي على ثنائي "الخبرة"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يطمئن الطلاب ويزف خبرا سارا بشأن "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يفاجئ ثنائي الأهلي قبل مواجهة سموحة

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

رسميا.. توتنهام يعلن غياب نجم الفريق عن مباراة لايبزيج

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: تحديد أول الراحلين.. ضربة موجعة قبل موقعة نابولي

منذ حوالي 4 ساعات

"خالطت حالة إيجابية".. القصة الكاملة لممرضة الباجور المشتبه بإصابتها بكورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

وزير الري يكشف مفاجأة عن سد النهضة

منذ ساعة و نصف

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ حوالي 20 ساعة

فيديو يوضح حقيقة تعرض مصر للإعصار الخميس المقبل

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس عضو بمجلس النواب لتقاضيه رشوة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. تعرف على مباريات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي 2019-2020

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم| نتيجة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس| بث مباشر ماتش مانشستر سيتي yalla shoot

بعد تخطي وولفرهامبتون.. كم نقطة يحتاج ليفربول للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي؟

بعد خسارة مانشستر سيتي.. كم نقطة يحتاج ليفربول للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي؟

المباريات المتبقية.. طريق ليفربول ومانشستر سيتي نحو لقب الدوري الإنجليزي

بعد تخطي بورنموث.. كم نقطة تفصل ليفربول عن لقب الدوري الإنجليزي؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:19 م

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

عاجل.. أمريكا تعلن بدء اختبار لقاح فيروس كورونا

12:58 ص

فيديو يوضح حقيقة تعرض مصر للإعصار الخميس المقبل

02:01 ص

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

05:48 م

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

08:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status