هل يهدي مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي لليفربول ؟

كشفت وسائل إعلام عالمية أن ليفربول الإنجليزي سيتمكن من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل خوضه مباراته المقبلة في الدوري في سيناريو صعب لكنه ممكن الحدوث وتحديدًا سيكون بهدية خاصة من مانشستر سيتي.

وأفادت وسائل الإعلام أن ليفربول بحتاج للفوز في المواجهتين المقبلتين أمام كلا من إيفرتون وكريستال بالاس من أجل ضمان الفوز بلقب الدوري رسميًا لكنه لن يحتاج لذلك في حال وقوع سيناريو معين.

وذكرت وسائل الإعلام أنه بعد خسارة مانشستر سيتي على بد غريمه مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين أصبح الفارق بين المان سيتي وليفربول 25 نقطة مع خوض السيتيزنز مباراة مؤجلة مساء الأربعاء المقبل أمام آرسنال.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن ليفربول سيتوج بلقب الدوري قبل انطلاق صافرة مباراته أمام إيفرتون مساء الاثنين 16 مارس في حال هزيمة مانشستر سيتي في مباراتيه المقبلتين أمام كلا من آرسنال في 11 مارس الحالي وبيرنلي في 14 مارس الجاري.

وأوضحت وسائل الإعلام أنه في حال حدوث هذا السيناريو المستبعد فإن ليفربول سيتوج بالدوري للمرة الأولى منذ 30 عامًا قبل خوض مباراة الديربي أمام إيفرتون مساء الإثنين 16 مارس الجاري.

ونوهت وسائل الإعلام أنه في حال فوز مانشستر سيتي في مبارتيه أمام كلا من آرسنال وبيرنلي فسيتوجب على ليفربول الفوز على إيفرتون وكريستال بالاس قبل خوض مواجهته أمام مانشستر سيتي في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي.