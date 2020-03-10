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السلطات المغربية تعلق جميع الرحلات من وإلى إيطاليا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:01 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أعلنت السلطات المغربية، اليوم الثلاثاء، تعليق جميع الرحلات من وإلى إيطاليا بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، كما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، لافتة إلى أن عدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.
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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا المغرب إيطاليا

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