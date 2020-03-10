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نجم ريال بيتيس يدخل دائرة إهتمامات ريال مدريد

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:50 ص
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ريال بيتيس
ريال بيتيس
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يفكر في التعاقد مع الفرنسي نبيل فقير نجم ريال بيتيس في الفترة المقبلة وذلك بعد استمرار ظهور النجم الفرنسي بشكل رائع أمام ريال مدريد وبرشلونة.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن فقير يحظى باهتمام فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في الفترة الحالية وتراقبه الإدارة الرياضية في الملكي عن كثب.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية قدم مباراة قوية أمام ريال مدريد وشكل خطراً كبيراً على مرمى الملكي في مباراة الفريقين التي شهدها ملعب بينيتو فيامارين وساعد فريقه على الفوز بهدفين مقابل هدف.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن فقير كان قد قدم أول 45 دقيقة بمستوى رائع أمام برشلونة أيضاً وكل ذلك لم يهمله فلورنتينو بيريز ومسئولي الملكي الذين يخططون من أجل مستقبل النادي في الفترة المقبلة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن فقير كان قد انضم إلى ريال بيتيس قادمًا من أولمبيك ليون الفرنسي مقابل 19.75 مليون يورو بالإضافة إلى 10 مليون يورو أخرى كحوافز وإضافات على أن يبقى النجم الفرنسي البالغ من العمر 26 عاماً في ريال بيتيس مدة العقد البالغة 4 سنوات، كما وضع ريال بيتيس شرطاً جزائياً في عقد فقير قيمته 100 مليون يورو.

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