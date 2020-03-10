Advertisements
Advertisements
Advertisements

فايلر يحسم ملف تجديد رباعي الأهلي الكبار.. عاشور خارج الصورة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:47 ص
Advertisements
عاشور
عاشور
علي خلاف
Advertisements

حسم المدرب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لنادى الأهلى، موقفه من تجديد رباعي الأهلي الكبار شريف إكرامي، وليد سليمان، أحمد فتحي وحسام عاشور.

تجديد رباعي الأهلي

وتحدثت مصادر صحفية مساء اليوم الاثنين عن موقف المدرب السويسري رنيه فايلر من تجديد كلا من شريف إكرامي، وليد سليمان، أحمد فتحي وحسام عاشور للنادي الأحمر.

حيث رحب فايلر بفكرة التجديد للثلاثي أحمد فتحى ووليد سليمان وشريف إكرامى، لحاجته إلى جهودهم خلال الموسم المقبل فيما رفض المدرب السويسري فكرة التجديد للاعب الوسط حسام عاشور لعدم حاجته الفنية لخدمات المسمار مرحباً بفكرة رحيله.

الأهلي يصعد لدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

وفي سياق متصل تأهل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب إقصائه صن داونز الجنوب أفريقي من ربع النهائي، ليضرب الأحمر موعداً قويا مع فريق الوداد البيضاوي المغربي مطلع مايو المقبل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وليد صلاح الدين نادي الزمالك مرتضى منصور محمود الخطيب مباراة الاهلى ماتش الاهلي صفقات الاهلي صالح جمعه النادي الأهلي الزمالك اليوم الزمالك الدوري المصري الدورى المصرى الاهلى اليوم الاهلي الاهلى الأهلي اخبار الزمالك اخبار الاهلي اخبار الاهلى

أخبار تهمك

فايلر يستقر على رحيل أسطورة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ حوالي 16 ساعة

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ حوالي 20 ساعة

رسميا.. توتنهام يعلن غياب نجم الفريق عن مباراة لايبزيج

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: تحديد أول الراحلين.. ضربة موجعة قبل موقعة نابولي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أمريكا تعلن بدء اختبار لقاح فيروس كورونا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

فيديو يوضح حقيقة تعرض مصر للإعصار الخميس المقبل

منذ ساعة و 17 دقيقة

فايلر يفاجئ ثنائي الأهلي قبل مواجهة سموحة

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يقلب الطاولة على نجم الأهلي.. وقرار جديد يبقي على ثنائي "الخبرة"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس عضو بمجلس النواب لتقاضيه رشوة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يطمئن الطلاب ويزف خبرا سارا بشأن "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الري يكشف مفاجأة عن سد النهضة

منذ ساعة و 28 دقيقة

"خالطت حالة إيجابية".. القصة الكاملة لممرضة الباجور المشتبه بإصابتها بكورونا

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

عاجل.. تشكيل الأهلي أمام الزمالك في السوبر

مصير "عواجيز" الأهلي بين أيدي فايلر

فايلر يوافق على تمديد عقود رباعي الأهلي

الأهلي يفاجئ 4 لاعبين

عرض الأهلي لتجديد عقد شريف إكرامي

سيد عبد الحفيظ يحسم مصير تجديد عقود رباعي الأهلي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. أمريكا تعلن بدء اختبار لقاح فيروس كورونا

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

07:19 م

فيديو يوضح حقيقة تعرض مصر للإعصار الخميس المقبل

02:01 ص

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

05:48 م

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

08:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status