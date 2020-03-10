"الصحة": المفاجأة سبب تكدس المواطنين أمام المعامل المركزية (فيديو)

كشفت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، عن أساب التكدس الشديد على المعامل المركزية التابعة للوزارة بسبب استخراج الشهادات المطلوبة للسفر لدول الخليج بعد ظهور فيروس كورونا.





وأضافت "الجندي" خلال مداخلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ببرنامج "من مصر" الذي يعرض عبر فضائية "cbc"، أن المترددين على المعامل يوميا حوالي 4 آلاف متردد، لافتة إلى أن قدرتهم تفي لاستيعاب هذه الأعداد إلا أن عنصر المفاجأة أدى لحدوث التكدس، بالإضافة إلى التدافع وعدم التنظيم ما أربك الجميع.



