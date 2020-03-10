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"الصحة": المفاجأة سبب تكدس المواطنين أمام المعامل المركزية (فيديو)

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:30 ص
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تكدس المواطنين أمام المعامل
تكدس المواطنين أمام المعامل
مروة عبدالعزيز
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كشفت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، عن أساب التكدس الشديد على المعامل المركزية التابعة للوزارة بسبب استخراج الشهادات المطلوبة للسفر لدول الخليج بعد ظهور فيروس كورونا.

وأضافت "الجندي" خلال مداخلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ببرنامج "من مصر" الذي يعرض عبر فضائية "cbc"، أن المترددين على المعامل يوميا حوالي 4 آلاف متردد، لافتة إلى أن قدرتهم تفي لاستيعاب هذه الأعداد إلا أن عنصر المفاجأة أدى لحدوث التكدس، بالإضافة إلى التدافع وعدم التنظيم ما أربك الجميع.

وتابعت رئيس الإدارة المركزية للمعامل: "كان فيه ناس مسافرة بعد 24 ساعة، وجاية تعمل التحليل الـ PCR"، مشيرة إلى أن الوزارة خصصت منفذين في العباسية وإمبابة، إضافة إلى المعامل المركزية تيسيرا على المواطنين، كما تم تخصيص موقع إلكتروني خاص لحجز ميعاد الكشف، ولكن فوجئنا بقرار المملكة العربية السعودية بتعليق رحلات السفر إليها من مصر.
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وزارة الصحة معامل مركزية التكدس أمام المعامل أخبار

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