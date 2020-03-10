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جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة المقاولون العرب أمام طلائع الجيش

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:56 ص
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الدوري المصري
الدوري المصري
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الثلاثاء نادي المقاولون العرب نظيره نادي طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة العشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب المقاولون العرب بالقاهرة بقيادة الحكم سعيد حمزة الذي يساعده كل من هاني العراقي و ايمن العقاد بالإضافة إلي الحكم الرابع نادر قمر الدولة وتذاع المباراة بين الفريقين علي قناة أون تايم سبورت المصرية علي النايل سات بتعلق محمد الغياتي.

وكان نادي الاسماعلي قد تعادل مساء الاثنين أمام نظيره نادي الجونة بنتيجة 1 / 1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب الاسماعلية الدولي.

جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة المقاولون العرب أمام طلائع الجيش:

1- الأهلي 48 نقطة.

2- المقاولون العرب 32 نقطة.

3- بيراميدز 29 نقطة.

4-الزمالك 28 نقطة.

5- الاتحاد السكندري 27 نقطة.

6- إنبي 25 نقطة.

7- سموحة 24 نقطة.

8- الإنتاج الحربي 23 نقطة.

9- الإسماعيلي 22 نقطة.

10- المصري 20 نقطة.

11- الجونة 20 نقطة.  

12- حرس الحدود 19 نقطة.

13- أسوان 18 نقطة.

14- طلائع الجيش 16 نقطة.

15- طنطا 15 نقطة.

16- مصر المقاصة 14 نقطة.

17- وادي دجلة 14 نقطة.

18- نادي مصر 11 نقطة.

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