أمطار غزيرة على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية: إنه من النتظر أن تتعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، وحتى السبت 14 مارس.





وأضافت في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الأمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس وتكون رعدية على بعض المناطق، وتصل إلى حد السيول على سيناء ومدن خليج السويس ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.