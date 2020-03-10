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أمطار غزيرة على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس
الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:23 ص
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أمنية فوزي
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قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية: إنه من النتظر أن تتعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، وحتى السبت 14 مارس.
وأضافت في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الأمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس وتكون رعدية على بعض المناطق، وتصل إلى حد السيول على سيناء ومدن خليج السويس ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.
ولفتت إلى أن الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة، وتصل إلى حد العاصفة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، وتؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.
أما عن القاهرة الكبرى، أوضحت أنه من المتوقع اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافق 14 مارس تسقط الأمطار شديدة الغزارة وتكون رعدية أحيانًا، كما تنشط الرياح خلال هذه الفترة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق يوم الخميس، كما يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.
وناشدت الهيئة، الجهات المعنية كافة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.
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