Advertisements
Advertisements
Advertisements

أمطار غزيرة على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:23 ص
Advertisements
أمطار
أمطار
أمنية فوزي
Advertisements
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية: إنه من النتظر أن تتعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، وحتى السبت 14 مارس.

وأضافت في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الأمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس وتكون رعدية على بعض المناطق، وتصل إلى حد السيول على سيناء ومدن خليج السويس ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

ولفتت إلى أن الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة، وتصل إلى حد العاصفة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، وتؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.

أما عن القاهرة الكبرى، أوضحت أنه من المتوقع اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافق 14 مارس تسقط الأمطار شديدة الغزارة وتكون رعدية أحيانًا، كما تنشط الرياح خلال هذه الفترة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق يوم الخميس، كما يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.

وناشدت الهيئة، الجهات المعنية كافة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

شبورة مائية سقوط أمطار درجات الحرارة المتوقعة درجات الحرارة حرارة الجو حالة الطقس اليوم حالة الطقس حالة الجو اليوم حالة الأرصاد اليوم حالة الأرصاد تساقط أمطار الطقس اليوم الطقس الحرارة المتوقعة أمطار أرصاد اليوم

أخبار تهمك

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ يوم

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء.. شديد البرودة مع شبورة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

منذ حوالي 14 ساعة

وزير الري يكشف عن "صدمة" حدثت في مفاوضات سد النهضة

منذ ساعة و نصف

شوبير يكشف سر خطير بشأن انتخابات الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

فايلر يقلب الطاولة على نجم الأهلي.. وقرار جديد يبقي على ثنائي "الخبرة"

منذ حوالي 13 ساعة

"طب المنوفية" يكشف عن حقيقة إصابة ممرضة بـ"الكورونا"

منذ ساعة

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ يوم

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ ساعة و نصف

عاجل .. الزمالك يكشف تطورات جديدة بشأن عقوبات السوبر

منذ ساعتين و 24 دقيقة

نبأ سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أمريكا تعلن بدء اختبار لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح جديد من مجلس الوزراء بشأن تأجيل الدراسة

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:17 ص

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء.. شديد البرودة مع شبورة

07:03 ص

عاجل .. الزمالك يكشف تطورات جديدة بشأن عقوبات السوبر

06:26 ص

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

03:27 ص

تصريح جديد من مجلس الوزراء بشأن تأجيل الدراسة

04:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status