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رانيا محمود ياسين لـ"الفجر الفني": أرد بقسوة على أي حد بيجيب سيرة أبويا وأمي.. وهذه أكثر شائعة أزعجتني
الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:20 ص
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ولاء عبد الناصر
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أكدت الفنانة رانيا محمود ياسين، أنها لا تهتم بالشائعات التي تثار عنها عبر السوشيال ميديا ولا تلتفت لها إطلاقًا لها.
وكشفت "رانيا" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" عن الحالة الوحيدة التي تجعلها تلتفت للشائعات وتهتم بها، وهي أن تتعلق الشائعة بوالدها الفنان الكبير محمود ياسين أو والدتها الفنانة شهيرة.
وقالت: "الناس اللي بتنشر الشائعات دي ناس هبلة وأنا ما بشغلش بالي بيهم، لكن هناك حالة واحدة تجعلني أرد بقوة عندما تكون الشائعة تخص أبويا أو أمي، مؤكدة: "برد بقسوة على أي حد بيجيب سيرتهم".
وأشارت إلى أنها تعرضت لكثير من الشائعات وكانت أبرز شائعة أزعجتها، هى أن أحد أبناءها يعاني من مرض متلازمة داون، وأنها تخفي أولادها لهذا السبب.
وأشارت إلى أنها تعرضت لكثير من الشائعات وكانت أبرز شائعة أزعجتها، هى أن أحد أبناءها يعاني من مرض متلازمة داون، وأنها تخفي أولادها لهذا السبب.
يشار إلى أن رانيا محمود ياسين انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل "فلانتينو"، الذي من المقرر عرضه فى السباق الرمضاني القادم.
"فلانتينو"
تدور أحداثه حول نور عبد المجيد، الشهير بـ'فلانتينو' الذى يملك مدارس دولية هو وزوجته، وتدور بينهما بعض الخلافات نتيجة علاقاته النسائية المتعددة.
والمسلسل من بطولة "عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق، محمد الكيلاني، محمود الميرغني، أحمد فريد، وآخرون"، ومن إخراج رامي إمام.
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