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نائب الرئيس الأمريكي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:24 ص
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كورونا
كورونا
أمنية فوزي
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عقد مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، مؤتمرًا صحفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ للحديث حول تطورات فيروس كورونا.

وقال مايك بنس: إن شركات الأدوية بدأت اختبارات لقاح فيروس كورونا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، أنه تم التأكد من شفاء 25 طفلًا من فيروس كورونا بولاية كاليفورنيا.

وشدد نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أن مخاطر فيروس كورونا بالنسبة للأمريكيين لا تزال منخفضة، ونبحث في جهود مكافحة انتشار الفيروس.
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