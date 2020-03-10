نائب الرئيس الأمريكي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

عقد مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، مؤتمرًا صحفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ للحديث حول تطورات فيروس كورونا.





وقال مايك بنس: إن شركات الأدوية بدأت اختبارات لقاح فيروس كورونا.





وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، أنه تم التأكد من شفاء 25 طفلًا من فيروس كورونا بولاية كاليفورنيا.



