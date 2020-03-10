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بيان مهم للأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء
الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:18 ص
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أمنية فوزي
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نشرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.
وقالت الهيئة: إنه يسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى، كما يسود طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة على الوجه البحري.
وأضافت "الأرصاد"، أن الطقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الغربية، وأن الطقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.
أما على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، أوضحت الهيئة، أن الطقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، وأن الطقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة على شمال الصعيد، وأن الطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.
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