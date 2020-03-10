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فيديو يوضح حقيقة تعرض مصر للإعصار الخميس المقبل

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:01 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
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عرض الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، الذي يعرض عبر فضائية "cbc"، فيديو يوضح حقيقية تعرض البلاد لإعصار خلال الساعات المقبلة.

وأضاف خليل أن موقع "CNN" نشر أن مصر وإسرائيل وفلسطين ولبنان سيتعرضون لإعصار قادم من البحر المتوسط، خلال الساعات المقبلة، وستكون هناك رياح شديدة جدًا وأمطار بكثافة يمتد ليشمل فلسطين وأجزاء من لبنان.

في السياق، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن ما حدث خلال الساعات الماضية منخفض جوي موجود في الصحراء الغربية، جلب نشاط للرياح والأتربة ورفع درجة الحرارة التي وصلت لـ 30 درجة مئوية، وهو موجه الطقس السيئ حدثت وانتهت.

وأشار إلى أنه خلال الـ 48 ساعة المقبلة سيكون هناك استقرار كامل للأحوال الجوية، لافتًا إلى أنه بداية من الخميس المقبل سيكون هناك حالة من عدم الاستقرار العنيف في الأحوال الجوية منخفض متعمق.
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الكلمات المفتاحية

مصر مركز التحاليل فلسطين ولبنان الطقس إعصار

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