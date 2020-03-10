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وصلة رقص لهيفاء وهبي ترقص وتغني على مهرجان "بنت الجيران" (فيديو)

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:00 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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احتفلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، بعيد ميلادها أثناء تصوير مسلسها "أسود فاتح" والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

وظهرت هيفاء وهبي، في مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترقص على أنغام أغنية مهرجان "بنت الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال وتغني في أجواء مليئة بالفرح والسعادة بجانب أصدقائها في المسلسل.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي، مسلسل "لعنة كارما" في دراما رمضان ٢٠١٨، وشاركتها في بطولتة الفنانة شيرين.
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