عاجل.. "الخارجية" توضح حقيقة استئناف الرحلات الجوية مع السعودية

أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، أن استئناف الرحلات إلى المملكة العربية السعودية سيكون للسعوديين المقيمين في مصر الراغبين في العودة إلى المملكة فقط.



وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: "تود وزارة الخارجية التنويه بأنه فيما يتعلق بالبيان الذي أصدرته سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة حول استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر لتمكين الزائرين من العودة إلى المملكة يومي ١٠ و١١ مارس الجاري، فإنه بالاستفسار من السلطات السعودية المعنية تم توضيح أن المقصود بذلك هو عودة المواطنين السعوديين فقط المتواجدين بمصر إلى المملكة العربية السعودية؛ والأمر لا يتعلق بالمواطنين المصريين".

