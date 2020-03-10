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عاجل.. 'الصحفيين' تعلق الأنشطة الجماعية وتعقم المبنى ضد 'كورونا'

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:19 ص
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نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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أكد محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، أنه حرصًا على سلامة الزملاء الصحفيين، فقد تقرر بعد نقاش مع نقيب الصحفيين ضياء رشوان، تعليق جميع الأنشطة التي تشمل التجمعات، كالحفلات الفنية والمسرحيات أو الندوات والمؤتمرات داخل مبنى النقابة؛ وذلك كإجراء احترازي لمواجهة فيروس "كورونا"، وكذلك تماشيًا مع قرار الحكومة المصرية في هذا الشأن.

وأعلن "شبانة" في بيان صحفي، عن تعقيم المبنى تعقيمًا طبيًا شاملًا؛ من خلال الفريق الإداري والصحي والوقائي بالنقابة، بالتعاون مع شركة المحمودية المسرولة عن صيانة المبنى.

وقال السكرتير العام إن المجلس يستخدم كافة أدوات الحماية والإجراءات الوقائية، كرفع بصمة الحضور والانصراف مؤقتًا؛ للحفاظ على سلامة كافة الزملاء الصحفيين والموظفين بالنقابة.
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