عاجل.. 'الصحفيين' تعلق الأنشطة الجماعية وتعقم المبنى ضد 'كورونا'

أكد محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، أنه حرصًا على سلامة الزملاء الصحفيين، فقد تقرر بعد نقاش مع نقيب الصحفيين ضياء رشوان، تعليق جميع الأنشطة التي تشمل التجمعات، كالحفلات الفنية والمسرحيات أو الندوات والمؤتمرات داخل مبنى النقابة؛ وذلك كإجراء احترازي لمواجهة فيروس "كورونا"، وكذلك تماشيًا مع قرار الحكومة المصرية في هذا الشأن.





وأعلن "شبانة" في بيان صحفي، عن تعقيم المبنى تعقيمًا طبيًا شاملًا؛ من خلال الفريق الإداري والصحي والوقائي بالنقابة، بالتعاون مع شركة المحمودية المسرولة عن صيانة المبنى.



