بعد هجومه على أغاني عمرو دياب.. زكي فطين عبد الوهاب: رأيي في الهضبة لا يمثل إهانة له

تعرض الفنان زكي فطين عبد الوهاب، لهجوم شديد من قبل جمهور الهضبة عمرو دياب، بعدما تصريحه بأنه لايحب أغانيه.





َوأعرب زكى فطين، عن انزعاجه من الهجوم الذي تعرض له بسب الهضبة، من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه "تويتر" وقال فيها: "الصدق والصراحة قد لا تكسبك الكثير من الناس، لكن ستوفر لك أفضلهم رغم قلتهم".





وكتب زكى فطين عبد الوهاب، منشورًا عن اغاني المهرجانات وعمرو دياب، قائلًا: "أغانى المهرجانات بتعجبنى لأن اللحن والإيقاع فيها catchy وفيها مواضيع غير قصص الحب وعذاب الحب وكأن مفيش حاجه نتكلم عنها غير الحب".





وأضاف" رأيى فى أغاني عمرو دياب، مش إهانة ده مجرد رأى.. أنا شيلت البوست لأن من حقك تختلف معايا أو إنك ترى إنى ممثل فاشل.. ده حقك .. لكن الشتيمه مش من حقك".



