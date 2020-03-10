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تصريح جديد من مجلس الوزراء بشأن تأجيل الدراسة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 04:07 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء عقد اجتماعًا بالأمس، وألزم كل المحافظين بتطبيق أقصى درجات الطب الوقائي.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء DMC"، أن هناك تعليمات للمحافظين باتخاذ إجراءات وقائية بمحطات المترو والقطارات والفنادق السياحية، وتعقيمها بشكل مستمر.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا يوجد قرار حاليًا بشأن تعطيل الدراسة؛ لأن ليس هناك شيئا يدعو لهذا القرار، متابعًا: "من الممكن إعادة حساباتنا بشأن تعليق الدراسة بعد توصية منظمة الصحة العالمية، بشأن تعليق الدراسة في الدول التي ظهر فيها حالات كورونا".
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الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية مجلس الوزراء تعليق الدراسه

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