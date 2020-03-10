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وزير الري عن ملء سد النهضة: "هنسحب من الحصالة"

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:01 ص
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محمد عبدالعاطي وزير الري
محمد عبدالعاطي وزير الري
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، وضع مصر حال توجه إثيوبيا لملء سد النهضة كما أعلنت، معقبا: "فنيا ملء السد سيكون مثل سنة جفاف".

وأضاف "عبدالعاطي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين: "هنسحب من بحيرة ناصر.. الحصالة بتاعتنا"، ليرد الإعلامي عمرو أديب: "عبدالناصر ده كان عظيم، وكل اللي بنوا السد".

وأشار وزير الري والموارد المائية، إلى أن الهدف من بناء السد العالي هو حماية مصر من الجفاف والفيضان لمدة 100 سنة، كاشفا أن اتفاق واشنطن كان يتيح لسد النهضة بتوليد 75% من الكهرباء الخاصة به حتى ف وقت الجفاف القارص، مضيفا: "ليه متثبتش للشعب المصري إنك حسن النية".
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الكلمات المفتاحية

وزير الري سد النهضه إثيوبيا

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