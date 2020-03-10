كاتب يكشف حقيقية طلب أولياء الأمور تعطيل الدراسة (فيديو)

كشف رفعت فياض، الكاتب الصحفي، حقيقة طلب الآباء بتعطيل الدراسة، لافتًا إلى أن خطر الشائعات المجتمع أخطر من فيرس كورونا.





وأضاف "فياض" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يعرض عبر القناة الأولى على التلفزيون المصري: "مصر ليست الدولة الوحيدة في العالم المنتشر فيها الفيروس، والدولة أحرص من أي ولي أمر على صحة الطلاب، ومجلس الوزراء نفى في بيان رسمي، تعطيل الدراسة، وهناك اجتماع غدا للمجلس الأعلى للجامعات لبحث كل التدابير الاحترازية التي يمكن اتخاذها على مستوى الجامعات، ولدينا 22 مليون طالب في التربية والتعليم و2.5 مليون طالب في الجامعات".





وتابع الكاتب الصحفي: "اتخاذ القرار لم يكن بيد وزير التعليم وحدة، ولا بيد وزير التعليم العالي وحده، فهذا قرار دولة".