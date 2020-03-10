موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق الكرة العالمية تحديداً الأوروبية يوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2020 لمتابعة مباراة العودة بين ليفربول وأتلتيكو مدريد في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.

* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر والحادية عشر مساءًً بتوقيت المملكة العربية السعودية والثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات Bein Sport HD

كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر، حيث يعيش أتلتيكو مدريد أسوأ أيامه مع مدربه دييجو سيميوني الذى لم يجد حلاً للخروج من حالة التراجع التي يعيشها الفريق، حيث يحتل المركز الرابع في الدوري برصيد 40 نقطة بفارق 13 نقطة عن غريمه التقليدى ريال مدريد.

وعلى الجانب الآخر، يطمح ليفربول في عبور عقبة أتلتيكو مدريد والفوز عليه اليوم من أجل استكمال مشواره في دوري أبطال أوروبا.

* التشكيل المتوقع :

- من المتوقع أن يخوض ليفربول المباراة بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : أليسون

خط الدفاع : أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ألكسندر أرنولد

خط الوسط : تشامبرلين - فابينو - جوردان هندرسون

خط الهجوم : ديفوك أوريجي - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

- أما أتلتيكو مدريد فمن المتوقع أن يكون تشكيله كالتالي :-

حراسة المرمى : يان أوبلاك

خط الدفاع : سانتياجو أرياس - ستيفان سافيتش - فيليبي - لودي

خط الوسط : ماركوس يورنتي - توماس بارتي - كوكي - ساؤول

خط الهجوم : أنخيل كوريا - فيتولو

* القنوات الناقلة والبث المباشر :

البث مباشر مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا، حيث تُذاع المباراة في العاشرة مساءً في اليوم الأربعاء عبر شبكة قنوات Bein Sport HD باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية للمباراة، حيث تُذاع مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول على الهواء مباشرة وحصرياً على قنوات Bein Sport H

