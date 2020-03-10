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اليوم.. حميات إمبابة والعباسية يفتحان أبوابهما لعمل تحليل "pcr"

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:14 ص
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أرشيفية
أرشيفية
منى صموئيل
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تفتح مستشفى حميات إمبابة، وحميات العباسية أبوابهما أمام المواطنين الراغبين في عمل تحليل "PCR" بهدف السفر للخارج، اعتبارًا من منتصف ليل اليوم الثلاثاء، وهي الفحوصات اللازمة التي طلبتها الدول العربية من الجاليات المصرية المسافرة إليها كشرط للسفر.

يُذكر أن الطاقة الاستيعابية الحالية التي ستبدأ اليوم ستكون 400 شهادة فحص PCR يوميًا، على أن يتم زيادة الطاقة الاستيعابية بحلول منتصف شهر مارس الجاري إلى ألف شهادة يوميًا، كما سيتم زيادتها بعد ذلك؛ لتفادي التكدس أمام المعامل المركزية.

وكانت السعودية قد علقت الرحلات الجوية إلى أراضيها، بعدما أكدت أنها لن تسمح للمواطنين الدخول إلا بعد حصولهم على تحليل pcr.

ومن ناحيتها أكدت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في المعامل المركزية، أن مدة صلاحية شهادات تحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا، 24 ساعة فقط من استلامها.

وشهد محيط المعامل المركزية، أول أمس الأحد، زحامًا شديدا من المواطنين الراغبين في السفر لإجراء التحليل المتعلق بالكشف عن فيروس كورونا.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة معامل مركزية أخبار pcr

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