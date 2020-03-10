غدا.. "نقابة محامي جنوب الدقهلية" تبدأ في توزيع البطاقات الانتخابية

أعلنت نقابة محامي جنوب الدقهلية، توزيع البطاقات الانتخابية لأعضائها المحامين، ابتداء من الغد، بمقر النقابة الفرعية.





وقال حاتم شوقي، وكيل نقابة محامي جنوب الدقهلية، إنه جار الانتهاء من استخراج كافة البطاقات الانتخابية الخاصة بالمحامين الذين يحق لهم المشاركة في الجمعية العمومية، لافتا إلى أنها ستكون جاهزة للتسليم خلال يومين.





وأوضح "شوقي" أن كل محامي يريد الحصول على بطاقته الانتخابية، يتوجه إلى مقر النقابة الفرعية، مشيرا إلي أن الذي لا يتمكن من الحصول عليها قبل الانتخابات، فإنها ستكون متاحة بالمقرات الانتخابية بالجزئيات.