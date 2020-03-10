Advertisements
Advertisements
Advertisements

غدا.. "نقابة محامي جنوب الدقهلية" تبدأ في توزيع البطاقات الانتخابية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:52 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
أسماء قورة - آيات عامر
Advertisements
أعلنت نقابة محامي جنوب الدقهلية، توزيع البطاقات الانتخابية لأعضائها المحامين، ابتداء من الغد، بمقر النقابة الفرعية.

وقال حاتم شوقي، وكيل نقابة محامي جنوب الدقهلية، إنه جار الانتهاء من استخراج كافة البطاقات الانتخابية الخاصة بالمحامين الذين يحق لهم المشاركة في الجمعية العمومية، لافتا إلى أنها ستكون جاهزة للتسليم خلال يومين.

وأوضح "شوقي" أن كل محامي يريد الحصول على بطاقته الانتخابية، يتوجه إلى مقر النقابة الفرعية، مشيرا إلي أن الذي لا يتمكن من الحصول عليها قبل الانتخابات، فإنها ستكون متاحة بالمقرات الانتخابية بالجزئيات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نقابة المحامين انتخابات أخبار

أخبار تهمك

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "الخارجية" توضح حقيقة استئناف الرحلات الجوية مع السعودية

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس عضو بمجلس النواب لتقاضيه رشوة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يطمئن الطلاب ويزف خبرا سارا بشأن "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: تحديد أول الراحلين.. ضربة موجعة قبل موقعة نابولي

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يستقر على رحيل أسطورة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

"الأرصاد" تحذر من طقس الثلاثاء وتعلن درجات الحرارة (بيان تفصيلي)

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يفاجئ ثنائي الأهلي قبل مواجهة سموحة

منذ حوالي 9 ساعات

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ حوالي 19 ساعة

فايلر يقلب الطاولة على نجم الأهلي.. وقرار جديد يبقي على ثنائي "الخبرة"

منذ حوالي 7 ساعات

رسميا.. توتنهام يعلن غياب نجم الفريق عن مباراة لايبزيج

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أمريكا تعلن بدء اختبار لقاح فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

منذ حوالي 7 ساعات

فيديو يوضح حقيقة تعرض مصر للإعصار الخميس المقبل

منذ 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

"محامين شمال الدقهلية" تتلقى طلبات شراء وثيقة التأمين

اليوم .. حفل تكريم أبناء المحامين المتفوقين جنوب الدقهلية‎

برتوكول تعاون بين محامي جنوب الدقهلية ومصلحة الضرائب الحرة

انطلاق الدورة الثانية لمعهد محاماة شمال وجنوب الدقهلية.. 14 فبراير

"محامين جنوب الدقهلية" تنظم مسابقة في حفظ القرآن الكريم

تعرف على الإرشادات والتعليمات الخاصة بانتخابات نقابة المهندسين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. أمريكا تعلن بدء اختبار لقاح فيروس كورونا

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

07:19 م

فيديو يوضح حقيقة تعرض مصر للإعصار الخميس المقبل

02:01 ص

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

05:48 م

فايلر يقلب الطاولة على نجم الأهلي.. وقرار جديد يبقي على ثنائي "الخبرة"

08:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status