وزير الري: حاولنا إقامة استثمارات في إثيوبيا

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إنه كان يعمل في أحد البنوك، وحاول حينها العمل على إقامة استثمارات في إثيوبيا، حيث تم إنشاء شركة في إثيوبيا لهذا الغرض.





وأضاف "عبدالعاطي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين: "كل ما أروح حتة يقولوا أنت مصري لا مش هنعطيك أرض.. لفينا الحلزونة"، منوها بأن هذه الأحداث كانت في 2009.



