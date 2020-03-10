"شرم الشيخ" الدولي للمسرح الشبابي يدرس مستجدات دورته الخامسة





ومن المقرر في حالة الإعلان الرسمي عن التأجيل ستعلن ادارة المهرجان ذلك في بيان رسمي لإطلاه الجميع محليًا وعربيًا ودوليًا بالقرار الجديد.



وفي إطار الخطة الاعلامية للمهرجان سيعقد المهرجان مؤتمرًا صحفيًا في أقرب وقت ممكن لإعلان كافة تفاصيل الدورة الجديدة بحضور الرئيس الشرفي للمهرجان الفنانة القديرة سميحة أيوب والنجم الكبير محمد صبحي رئيس اللجنة العليا للمهرجان والدكتورة إنجي البستاوي المدير العام للمهرجان والفنان طارق صبري المدير التنفيذي للمهرجان والفنان محسن منصور المشرف العام علي الورش .



يقام " شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي " تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس احمد يوسف والهيئة الدولية للمسرح ITI UNESCOبرئاسة سعادة المهندس محمد سيف الافخم.









يدرس مجلس إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوى، حاليًا جميع التفاصيل والأوضاع الراهنة لتحديد ما سيحدث خلال الايام المقبلة في الوقت الذي تجري فيه تجهيزات المهرجان بشكل يومي على قدم وساق.