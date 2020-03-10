اليوم.. "إسكان النواب" تستكمل مناقشة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب

تعقد لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد حمودة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم مياه الشرب والصرف والصحي، بالاشتراك مع هيئة مكاتب لجان الشؤون الصحية، والإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية.



