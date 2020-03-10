وزير الري يكشف مفاجأة عن سد النهضة

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن مصر كانت حريصة على التعاون مع إثيوبيا على تقليل معدلات الفقر لديهم، مضيفا: "وهما المفروض يساعدونا إنهم ميموتناش من العطش".





وأشار "عبدالعاطي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن مصر أخبرت إثيوبيا أن دراسات سد النهضة غير مكتملة، ولكنهم جادلوا في الأمر، كاشفا أن إثيوبيا خفضت عدد التوربينات في السد من 16 إلى 12 توربينة.





وأضاف وزير الري والموارد المائية، أن كفاء سد النهضة في توليد الكهرباء 33%، كاشفا أنه سيولد 1972 ميجاوات، وليس 6 آلاف كما يقولون، متابعا: "هو معرفش يواجه الشعب بتاعه ويقوله صرفت فلوسك في الهواء، وبيحاولوا يحطوا مصر تلكيكة".