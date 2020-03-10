لسبب مفاجئ.. شيرين عبد الوهاب تعتذر عن غناء تتر مسلسل نادين نجيم الجديد

















اعتذرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن غناء تتر مسلسل النجمة نادين نجيم، في دراما رمضان، وذلك بسب قرار حبس زوجها الفنان حسام حبيب.وحتى الآن لم يتم الكشف عن المطرب الذي سيقدم، تتر المسلسل أو الاتفاق بشكل رسمي عن فنان، حيث أن المسلسل يحمل الطابع الدرامي وهو من بطولة نادي نجيم، قصي خولي.يشار إلي أن النجمة شيرين عبد الوهاب، قدمت العام الماضي تتر مسلسل "يا بتفكر يا بتحس" للنجمة نادين نجيم، وغنت لأول مرة باللهجة اللبنانية وحققت نجاحًا كبيرًا.