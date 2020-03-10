وزير الري يكشف عن طلب مصري رفضته إثيوبيا

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إنه تم تشكيل لجنة دولية من فرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا في 2011 لتقييم وضع سد النهضة.



وأشار "عبدالعاطي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن اللجنة الدولية أقرت أن هناك قصورًا في أمان السد، وهناك دراسات ناقصة عن تأثيره على دول المصب.



وأضاف وزير الري والموارد المائية، أن الطرف الإثيوبي أجرى تعديلات لحل نقطة وجود قصور في أمان السد، منوها بأن مصر طلبت نسخة بعد إجراء تعديلات على السد، و"مأخدناش حاجة"، مضيفا: "أجروا تعديلات، ولكن نحن غير متأكدين من مدى قوة هذه التعديلات".

