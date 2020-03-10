"طب المنوفية" تكشف عن حقيقة إصابة ممرضة بـ"الكورونا"

كشف الدكتور عبدالباري العجيزي، مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة في المنوفية، تفاصيل الحالة التي ظهرت عليها أعراض فيروس كورونا" بالمنوفية.





وأضاف العجيزي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الاثنين:" إحدى الممرضات كانت مخالطة لحالة في إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وتم عمل تحليل لها في القاهرة وظهرت بالسلب، وعند عودتها للعمل طلبت عمل تحيل مرة أخرى فالطبيب شك أن الأعراض التي منها تخص فيروس كورونا فتم أخذ العينات الخاصة بالتحاليل اللازمة، وإرسالها إلى معامل القاهرة، وحتى الآن لم تخرج النتيجة، وهي حتى الآن مشتبه بها".



