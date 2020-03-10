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"طب المنوفية" تكشف عن حقيقة إصابة ممرضة بـ"الكورونا"

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:46 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
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كشف الدكتور عبدالباري العجيزي، مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة في المنوفية، تفاصيل الحالة التي ظهرت عليها أعراض فيروس كورونا" بالمنوفية.

وأضاف العجيزي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الاثنين:" إحدى الممرضات كانت مخالطة لحالة في إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وتم عمل تحليل لها في القاهرة وظهرت بالسلب، وعند عودتها للعمل طلبت عمل تحيل مرة أخرى فالطبيب شك أن الأعراض التي منها تخص فيروس كورونا فتم أخذ العينات الخاصة بالتحاليل اللازمة، وإرسالها إلى معامل القاهرة، وحتى الآن لم تخرج النتيجة، وهي حتى الآن مشتبه بها".

وتابع مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة في المنوفية: "ستظهر النتائج صباح اليوم، وإن شاء الله ستخرج سلبية لأنها خرجت كذلك منذ 4 أيام، وتم فحص كل المخالطين لها عن طريق الفريق الوقائي بالمديرية".
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الكلمات المفتاحية

فيروس المنوفية اعراض الكورونا

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