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الأزهر الشريف: القوات المسلحة والشرطة المصرية "مصنع الأبطال"

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:36 ص
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جانب من البرنامج
جانب من البرنامج
أمنية فوزي
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ثمن الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الفتوى العالمي بالأزهر الشريف، دور الدولة المصرية في تخصيص يوم لإحياء ذكرى الشهداء، مؤكدًا أن الشهداء لا يغيبون عن عقولنا.

وأضاف "الحديدي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الاثنين، أن الأزهر الشريف أصدر بيانًا يتحدث فيه عن الشهيد ومكانة الشهيد، وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي لتخصيص هذا اليوم.

وأشار مدير مركز الفتوى، إلى أن الأزهر الشريف يتقدم بخالص الشكر والعرفان لأبناء الشرطة والقوات المسلحة، وأهالي الشهداء، قائلًا: "مصانع الرجال ومهد الأبطال، وضربوا أروع الأمثلة في الصبر والتضحية".
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