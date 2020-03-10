الأزهر الشريف: القوات المسلحة والشرطة المصرية "مصنع الأبطال"

ثمن الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الفتوى العالمي بالأزهر الشريف، دور الدولة المصرية في تخصيص يوم لإحياء ذكرى الشهداء، مؤكدًا أن الشهداء لا يغيبون عن عقولنا.





وأضاف "الحديدي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الاثنين، أن الأزهر الشريف أصدر بيانًا يتحدث فيه عن الشهيد ومكانة الشهيد، وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي لتخصيص هذا اليوم.



