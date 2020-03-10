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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 - 3 - 2020 والقنوات الناقلة لها

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:39 ص
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كرة القدم
كرة القدم
حسن شحاتة
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مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء 10 - 3 - 2020، أبرزها مباراة المقاولون العرب ضد طلائع الجيش في الدوري المصري، ومباراة لايبزيج ضد توتنهام في دوري أبطال أوروبا، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ18"

المقاولون العرب ضد طلائع الجيش، تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناتي أون سبورت، وتايم سبورت.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا "إياب دور الـ16"

فالنسيا ضد أتالانتا، تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 2.


لايبزيج ضد توتنهام، تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1.


مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ24"

إيبار ضد ريال سوسيداد، تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 3.

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