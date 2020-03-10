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تصريحات مهمة لمتحدث مجلس الوزراء بشأن المخاوف من كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:41 ص
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المساجد
المساجد
كساب أحمد
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن الدولة إذا ارتأت ضرورة لتأجيل الدراسة بسبب فيروس كورونا، فلن تتأخر في هذا الأمر، على وجه الإطلاق.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج " كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن هناك قرار من الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف بتعقيم المساجد، خاصة يوم الجمعة الذي يشهد ازدحاما كبيرا، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالنظافة وغسل اليدين باستمرار.

ولفت إلى أن الوزارة لم تتطرق إلى إلغاء تجمعات المقاهي أو منع تناول الشيشة حتى الآن، وكل ما يتردد في هذا المقام، ليس له أساس من الصحة.
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