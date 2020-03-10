Advertisements
Advertisements
Advertisements

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:35 ص
Advertisements
العمالة المصرية
العمالة المصرية
كساب أحمد
Advertisements
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة: إن هناك الكثير من الاستفسارات والشكاوى التي جاءت للوزارة، من قبل العاملة المصرية بدول الخليج، خاصة بعد قرار كلًا من الكويت والسعودية وقف الرحلات الجوية مع مصر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الاثنين، أن الدولة المصري تحترم سيادة وقوانين الدول الأخرى فيما يتعلق بالتعامل مع فيروس كورونا، ولكن الدولة المصرية أيضا مهتمة باحتياجات المصريين في الخارج.

وتابعت أنه لذلك فور تلقيها الكثير من الشكوى حول عدم العودة للمملكة، قامت بتشكيل لجنة لحصر عدد المصريين العاملين في دولتي الكويت والسعودية.

ولفتت إلى أن وزارة الداخلية الكويتية، أصدرت اليوم، قرارا بتجديد الإقامة للمصرين الذين هم خارج البلاد، وإذن بالغياب لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، وهذا الأمر بسبب التنسيق والتعاون مع السلطات الكويتية، خاصة أن الأمر يتعلق بمصائر المواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزيرة الهجرة وزارة الهجرة نبيلة مكرم كورونا فيروس كورونا فيرس كرونا الهجرة

أخبار تهمك

فايلر يقلب الطاولة على نجم الأهلي.. وقرار جديد يبقي على ثنائي "الخبرة"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل .. الزمالك يكشف تطورات جديدة بشأن عقوبات السوبر

منذ ساعتين و 22 دقيقة

"طب المنوفية" يكشف عن حقيقة إصابة ممرضة بـ"الكورونا"

منذ ساعة

تصريح جديد من مجلس الوزراء بشأن تأجيل الدراسة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ ساعة و نصف

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أمريكا تعلن بدء اختبار لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

شوبير يكشف سر خطير بشأن انتخابات الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ يوم

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء.. شديد البرودة مع شبورة

منذ أقل من ساعتين

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ يوم

وزير الري يكشف عن "صدمة" حدثت في مفاوضات سد النهضة

منذ ساعة و نصف

نبأ سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:17 ص

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء.. شديد البرودة مع شبورة

07:03 ص

عاجل .. الزمالك يكشف تطورات جديدة بشأن عقوبات السوبر

06:26 ص

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

03:27 ص

تصريح جديد من مجلس الوزراء بشأن تأجيل الدراسة

04:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status