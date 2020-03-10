رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت





وتابعت أنه لذلك فور تلقيها الكثير من الشكوى حول عدم العودة للمملكة، قامت بتشكيل لجنة لحصر عدد المصريين العاملين في دولتي الكويت والسعودية.



ولفتت إلى أن وزارة الداخلية الكويتية، أصدرت اليوم، قرارا بتجديد الإقامة للمصرين الذين هم خارج البلاد، وإذن بالغياب لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، وهذا الأمر بسبب التنسيق والتعاون مع السلطات الكويتية، خاصة أن الأمر يتعلق بمصائر المواطنين.



قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة: إن هناك الكثير من الاستفسارات والشكاوى التي جاءت للوزارة، من قبل العاملة المصرية بدول الخليج، خاصة بعد قرار كلًا من الكويت والسعودية وقف الرحلات الجوية مع مصر.وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الاثنين، أن الدولة المصري تحترم سيادة وقوانين الدول الأخرى فيما يتعلق بالتعامل مع فيروس كورونا، ولكن الدولة المصرية أيضا مهتمة باحتياجات المصريين في الخارج.