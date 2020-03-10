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الأرصاد تحذر من موجة طقس سيئة تبدأ خلال هذا اليوم

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:58 ص
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طقس سيء
طقس سيء
كساب أحمد
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كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيلة مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار الجوي، ابتداءً من يوم الخميس، حتى السبت المقبل.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين: إن يوم الجمعة سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة، وستصل لـ17 درجة وسيكون الطقس بارد نهارًا وشديد البرودة ليلًا، مطالبة المواطنين بعدم الخروج من المنزل، إذا لم تكن هناك حاجة ضرورية. 

ولفتت إلى أن الرؤية ستنعدم على بعض المناطق خلال الفترة المقبلة بسبب بعض العواصف التربية، ويفضل ارتداء الملابس الشتوية، وتجنب الأنشطة على البحر المتوسط، لأن الأمواج سترتفع لـ4 أمتار، وأن مصر يفصلها عن فصل الربيع أيام، وهو معروف بالعواصف الترابية. 
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