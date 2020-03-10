Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليوم.. "خطة النواب" تعتمد التقرير النهائي عن الحساب الختامي للموازنة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:59 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
دينا إبراهيم
Advertisements
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسى، اليوم الثلاثاء، اجتماعين.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الأول اعتماد تقرير اللجنة النهائي عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2018- 2019.

ومن المقرر أن تستكمل اللجنة في اجتماعها الثاني مناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلساته العامة، اليوم الثلاثاء، كما تعقد اللجان النوعية بالمجلس، اجتماعاتها، لمناقشة العديد من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة، قبل عرضها على الجلسة العامة، وكذلك مناقشة طلبات الإحاطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

خطة البرلمان الموازنة البرلمان

أخبار تهمك

سبب انفجار أبوجبل في البكاء على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل .. الزمالك يكشف تطورات جديدة بشأن عقوبات السوبر

منذ أقل من ساعة

وزير الري يكشف مفاجأة عن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح جديد من مجلس الوزراء بشأن تأجيل الدراسة

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الري يطمئن المصريين بشأن سد النهضة

منذ ساعة و 11 دقيقة

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ يوم

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس عضو بمجلس النواب لتقاضيه رشوة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يقلب الطاولة على نجم الأهلي.. وقرار جديد يبقي على ثنائي "الخبرة"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أمريكا تعلن بدء اختبار لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

منذ حوالي 12 ساعة

نبأ سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

رسميا.. توتنهام يعلن غياب نجم الفريق عن مباراة لايبزيج

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

اليوم.. وزيرا المالية والتخطيط يشهدان اجتماع "موازنة البرلمان"

غدا.. دفاع النواب تستكمل مناقشة ملف ضوابط حماية أراضي الدولة

غدا.. "خطة النواب" تناقش مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد

غدًا.. "زراعة النواب" تستكمل مناقشة قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

غداً.. "دينية النواب" تستكمل مناقشة مشروع قانون إنشاء هيئتي أوقـاف "الكاثوليكية" و"الإنجيلية"

غداً.. "خطة النواب" تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:26 ص

عاجل .. الزمالك يكشف تطورات جديدة بشأن عقوبات السوبر

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

03:27 ص

تصريح جديد من مجلس الوزراء بشأن تأجيل الدراسة

04:07 ص

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

07:19 م

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

08:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status