اليوم.. "خطة النواب" تعتمد التقرير النهائي عن الحساب الختامي للموازنة

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسى، اليوم الثلاثاء، اجتماعين.





ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الأول اعتماد تقرير اللجنة النهائي عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2018- 2019.





ومن المقرر أن تستكمل اللجنة في اجتماعها الثاني مناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد.



